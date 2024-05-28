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Gürcistan Parlamentosu, tartışmalı yabancı etkinin şeffaflığı yasasını onayladı

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Gürcistan Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin vetosunu aşarak yabancı etkinin şeffaflığı yasasını onayladı. Yasaya karşı çıkan göstericiler ise tepki gösterdi.

Gürcistan Parlamentosu, ülkede tartışmalara ve gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına yönelik Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin kullandığı vetoyu aştı.

Parlamentoda, ilk onayı 17 Nisan, ikinci onayı 1 Mayıs'ta, üçüncü onayını ise 14 Mayıs'ta alan ve daha sonra 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin veto ettiği yasaya ilişkin oylama yapıldı.

Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği Genel Kurulda yapılan oylamada, 4 "hayır" oyuna karşılık 84 "evet" oyu verildi.

Parlamentonun çevresinde toplanan yasa karşıtı göstericiler ise Parlamentonun kararına tepki gösterdi.

Hükümet ve yasa karşıtı sloganlar atan göstericiler, yasayı "Rus Yasası" olarak nitelendirdi.

Tiflis'teki protestolar devam ediyor.

Gürcistan'daki tartışmalı yasa

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisi'nin nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı parlamentoda, 14 Mayıs'ta yapılan oylamada kabul edilmişti.

Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.

Onaylanan yasaya göre, aynı zamanda kuruluşların her yıl mali beyanname doldurma zorunluluğu da olacak.

Yasa, Adalet Bakanlığına her an konuyu araştırma, inceleme ve takip etme yetkisi veriyor.

"Yabancı bir gücün" çıkarlarını yürüten kuruluş olarak kaydolmaktan kaçınmak veya beyannamenin doldurulmaması, kuruluşu para cezayla karşı karşıya bırakacak.

Bazı muhalefet partileri ve STK'ler, yasanın aslında tüzel olmayan kişileri de kapsadığını ileri sürerken, hükümet bu iddiaları yalanladı.

Kaynak: AA / Güncel

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