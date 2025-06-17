Gürcistan Meclis Başkanı'ndan Orta Koridor Vurgusu

Gürcistan Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili, Orta Koridor'un artan jeopolitik öneminin olduğunu belirterek "Orta Koridor, Avrupa ve Asya arasındaki ekonomik bağları güçlendiriyor. Bölgesel işbirliğini, enerji güvenliğini, dijital bağlantılılığı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan çok önemli bir sembol. Türkiye de bu güzergahın potansiyelinin tam olarak hayata geçirilmesinde çok çok önemli bir ortak bizim için." dedi.

Papuaşvili, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile TBMM'de baş başa ve heyetler arasındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dost ülke Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunduğunu aktaran Papuaşvili, bu ziyaretten çok büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş'a, sıcak misafirperverliği ve yaptıkları görüşmeler için içten şükranlarını sunan Papuaşvili, iki ülke arasında güçlü ve çok yönlü bir stratejik ortaklığa dönüşen iyi komşuluk bağları ile her geçen yıl güçlenen karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler olduğunu kaydetti.

Şalva Papuaşvili, Kurtulmuş ile bugünkü toplantıda parlamentolar arasındaki bağların derinleştirilmesi ve ekonomi, enerji ve eğitim gibi sektörlerde de işbirliğine dayalı çalışmak dahil birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

İki ülkenin, Kafkasya'da barış ve istikrarı teşvik etme konusunda ortak vizyonunun bulunduğuna dikkati çeken Papuaşvili, şöyle devam etti:

"Orta Koridor'un bildiğiniz gibi artan bir jeopolitik önemi var ve bunun da altını çizdik çünkü Orta Koridor, Avrupa ve Asya arasındaki ekonomik bağları güçlendiriyor. Bölgesel işbirliğini, enerji güvenliğini, dijital bağlantılılığı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan çok önemli bir sembol. Türkiye de bu güzergahın potansiyelinin tam olarak hayata geçirilmesinde çok çok önemli bir ortak bizim için."

Gürcistan Meclis Başkanı Papuaşvili, Türkiye ve Gürcistan arasında kültürel bağların ve eğitim alanındaki işbirliğinin de geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını, iki ülke arasında ikili ilişkileri olumlu yönde etkileyecek parlamentolar arası bir diyaloğun olduğunu ve bunu daha da ileriye götürmek için hazır olduklarını söyledi.

Her iki meclisin de aktif bir şekilde işbirliği yapacağı dostluk gruplarının olduğunu belirten Papuaşvili, bu bağlamda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şalva Papuaşvili; Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki üçlü mekanizma toplantısını 2023'te yapmayı planladıklarını ancak Türkiye'de meydana gelen depremlerden dolayı toplantıyı ertelediklerini hatırlatarak "Şimdi üç parlamento da bu mekanizmayı tekrar hayata geçirmek için hazır. Parlamento başkanları nezdinde bir çalışma olacak." ifadelerini kullandı.