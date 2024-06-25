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Gürcistan, Karadeniz'in Önde Gelen Denizcilik Ülkesi Haline Geldi

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin, Karadeniz bölgesinin önde gelen denizcilik ülkesi haline geldiğini söyledi. Kobakhidze, Gürcü denizcilerin gününü kutladığı konuşmasında, uluslararası deniz taşımacılığının dünya ekonomisinde önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin, Karadeniz bölgesinin önde gelen denizcilik ülkesi haline geldiğini söyledi.

Başbakan Kobakhidze, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü vesilesiyle Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Gürcü denizcilerin gününü kutladı.

Denizciliğin önemine dikkati çeken Kobakhidze, uluslararası deniz taşımacılığının, dünya ekonomisinde önemli bir role sahip olduğunu kaydetti.

Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nın (Orta Koridor) Gürcistan'ın da üzerinden geçtiğini hatırlatan Kobakhidze, şu ifadeleri kullandı:

"Bu misyon (denizcilik), özellikle yeni küresel düzenin oluşumu sürecinde ülkemizin kilit öneminin günümüzde daha da fazla belirlendiği açıkça görülmektedir. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan en kısa yol olan Orta Koridor, bugün Gürcistan'dan geçmektedir."

Bugün, ülkesinin ve dünya genelinde 74 ülkenin bayrağını taşıyan gemilerde görev yapan Gürcü denizcilerin sayısının 18 bini aştığına dikkati çeken Kobakhidze, "Bu çalışmanın sonucunda Gürcistan'ın Karadeniz'in önde gelen denizcilik ülkelerinden biri haline geldiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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