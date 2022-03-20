Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yıllar sonra özelikle son iki gündür devam eden şiddetli kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Başkentin yüksek kesimlerinde bulunan Tskneti, Mtatsminda, Kojori, Tabakhmela bölgelerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgedeki evlerin çatıları ve araçların üzeri karla kaplandı.

Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, yol temizleme çalışmalarının sürdüğünü, bu bölgelerde ekip sayısını artırdıklarını kaydederek, "Ben burada böyle bir kar yağışını hatırlamıyorum." dedi.

Şiddetli kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.