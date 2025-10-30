Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Kalandia, Türkiye ile istikrar ve barışa hizmet ettiklerini söyledi Açıklaması

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Türkiye ile güçlü ortaklıklarının önemine işaret ederek, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgede istikrar ve barışa hizmet ediyor." dedi.

Kalandia, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilere dair AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türk hükümetini ve halkını tebrik eden Kalandia, Türkiye'deki dostlarına barış, varlık ve refah diledi.

Kalandia, Türkiye ile Gürcistan'ın stratejik ortaklar olduklarına dikkati çekerek, iki komşu ülke olarak çeşitli alanlarda mükemmel ilişkilere sahip olduklarını belirtti.

İki ülke arasındaki üst düzey temasların dinamik geliştiğine dikkati çeken Kalandia, bu yıl Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Başbakan İrakli Kobakhidze ve Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili'nin Türkiye'yi ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Kalandia, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani'nin de yakın zamanda Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı için Ankara'ya ziyarette bulunduğunu söyledi.

Üst düzey temasların ikili ve çoklu işbirliğini geliştirmek açısından çok önemli olduğunun altını çizen Kalandia, Türkiye'nin Gürcistan'ın en önemli ekonomik ortağı olduğunu vurguladı.

Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar

Kalandia, ikili ticaret hacminin 3 milyar dolara kadar yükseldiğini ve ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliğinin ikili ilişkilerin temel bileşenlerinden olduğunu dile getirdi.

Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın 1990'lı yıllarda Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Kars ve Bakü-Tiflis-Erzurum gibi bölgesel ekonomik işbirliği projelerine dahil olduğunu anımsatan Kalandia, böylece Hazar Denizi'ndeki gaz ve petrol gibi kaynakların Gürcistan ve Türkiye aracılığıyla Avrupa'ya aktarıldığını söyledi.

Kalandia, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun da Trans-Hazar Geçişli Orta Koridor bağlamında çok önemli rol oynadığına dikkati çekerek, Orta Koridor ile ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlenip derinleştiğini belirtti.

Büyükelçi Kalandia, bağlantısallık, bölgede barış ve istikrarın korunması bağlamında bölgesel ve küresel ekonomik projelere aktif katılımın çok önemli olduğunu vurguladı.

"Türkiye ile daha aktif ve güçlü ortaklık önemli"

Kalandia, Gürcistan'ın bölgede ticaret, lojistik ve ulaşım merkezi olarak konumlandığını belirterek, "Bu bağlamda Türkiye ile daha aktif ve güçlü ortaklık çok önemli." dedi.

Ülkesinin, bölgede ve Orta Asya'da denize kıyısı bulunmayan 7 ülke için kapı konumunda olduğuna işaret eden Kalandia, "Liman, demir yolu, havalimanı altyapılarımızı ve otoyolları modernize ediyoruz. En yakın zamanda Gürcistan, yepyeni altyapısıyla daha aktif rol almaya ve somut faydalar elde etmeye hazır olacak." ifadelerini kullandı.

İki ülke, bölgesel istikrar ve barışa hizmet ediyor

Kalandia, kesinlikle Türkiye ile aynı noktada olduklarının, pek çok jeopolitik değişikliğin yaşandığı dönemde bölgedeki barış ve istikrarın öneminin altını çizerek, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgede istikrar ve barışa hizmet ediyor." dedi.

Türkiye ve Gürcistan'daki ilgili kurumların ortak çabalarıyla eylülde Ankara'da "Gürcü Kültür Günleri" etkinliği düzenlendiğini anlatan Kalandia, etkinliğin Türkiye'deki Gürcü diasporasının katılımıyla önemli rol oynadığını ifade etti.

Kalandia, Türkiye'de tarihi diasporaya sahip olduklarına işaret ederek, bu etkinliğin çok başarılı olduğunu ve Türk halkına kültürlerini ve geleneklerini daha fazla göstermek istediklerini dile getirdi.

Ayrıca Kalandia, elçilik olarak temel önceliklerinin Türkiye'de Gürcü kültürü hakkındaki farkındalığı artırmak olduğunu vurguladı.

Kalandia, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerine dair, "Son verilere göre geçen yıl 1,3 milyon kişi, Türkiye'den gelerek Gürcistan'ı ziyaret etti. Yarım milyondan fazla Gürcü de Türkiye'ye geldi." dedi.

Ankara-Tiflis doğrudan uçuşları başladı

İki ülke başkentleri arasındaki doğrudan uçuşları bu yıl tekrar başlattıklarını anlatan Kalandia, böylece yalnızca turizmin değil sağlık turizminin de geliştiğini, Ankara'nın Türkiye'deki sağlık merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

Kalandia, bu bağlamda farklı seçeneklerin bulunmasının önemine işaret ederek, ticaret ve eğitim alanında işbirliğinin de gelecek yıllarda söz konusu olabileceğini dile getirdi.

Her gün İstanbul'dan Tiflis'e 5'ten fazla doğrudan uçak seferinin yapıldığını ancak Türkiye'nin merkezi Ankara'dan doğrudan uçuşun çok önem teşkil ettiğini vurgulayan Kalandia, "Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlığımı belirtmek istiyorum. Kişisel desteği sayesinde Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın (Kavelaşvili) Ankara ziyareti sırasında son karar alındı. Bu da Türkiye'deki meslektaşlar ve dostlarımızla daha çok etkileşim kurmamız için daha çok fırsat verdi." diye konuştu.

Kalandia, Gürcistan ve Türkiye'nin ikili ilişkilerine dair, "Çeşitli yollarla ikili işbirliğimizi derinleştirmek için çok daha büyük bir potansiyelimiz var. Türk meslektaşlarımızla, Gürcistan Büyükelçiliği, ikili ve çoklu işbirliğini daha üst düzey şekilde değerlendirmeye hazır." dedi.