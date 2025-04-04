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Gürcistan'ın Acara Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze İstifa Etti

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Tornike Rijvadze, yaklaşık 7 yıllık görev süresinin ardından Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu. Rijvadze, bir sonraki başkana başarılar dileyerek, iktidardaki partisine bağlı kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze istifa ettiğini duyurdu.

Rijvadze, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrılmaya karar verdiğini belirtti.

Yaklaşık 7 yıldır Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı olarak görevde bulunduğunu dile getiren 36 yaşındaki Rijvadze, "Artık yeniliğin zamanı geldi ve bir sonraki başkana başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Rijvadze, iktidardaki "Gürcü Hayali Partisinin" üyesi kalmaya devam edeceğini belirterek, destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Ülkenin Acara bölgesinde 1989'da doğan Rijvadze, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı olarak 21 Temmuz 2018'de göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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