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Gürcistan Heyeti Trabzon'da Sağlık Turizmi İçin İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Gürcistan Heyeti Trabzon'da Sağlık Turizmi İçin İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi
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Gürcistan'ın Tiflis kentinden gelen sağlık sektörü heyeti, Trabzon'da sağlık turizmi kapsamında ikili iş görüşmeleri yaptı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'un sağlık turizmi için önemli olduğunu vurguladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten gelen heyet, Trabzon'daki sağlık sektörü temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, devlet yetkilileri ve sağlık kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı heyet, Trabzon Sağlık Turizmi HİSER Projesi kapsamında Trabzon'a geldi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, ikili iş görüşmelerinin yapıldığı etkinlikte, sağlık turizminin her iki ülke için de gerekli olduğunu belirtti.

Trabzon'a sağlık hizmetlerinden yararlanmak için gelenlerin memnuniyetinin önemli olduğuna işaret eden Usta, "İlimizde kamu, özel sektör ve tıp fakültesi bir bütünlük halinde hizmet sürdürüyor. Çok yakın lokasyonda olmamızdan dolayı erişilebilirliği çok iyi olan ve hizmet kalitesi yüksek bir şehiriz." ifadesini kullandı.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise sağlık turizmi için 2 yıldır çalıştıklarını vurgulayarak, "Görüşmelerde verimli iş birliklerine imza atılacağını umuyorum. Destek veren Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Trabzon'u medikal cihazlarda üretim merkezi yapma konusunda da çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili de ikili iş görüşmesi etkinliğinin önemine dikkati çekti.

Heyet üyeleri, kentteki sağlık turizmi belgeli hastane, kuruluş ve acente yetkilileriyle görüştü.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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