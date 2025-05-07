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Gürcistan Güvenlik Dairesi'nden ABD Büyükelçiliğine Uyarı

Gürcistan Güvenlik Dairesi'nden ABD Büyükelçiliğine Uyarı
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Gürcistan Güvenlik Dairesi, ABD'nin Tiflis Büyükelçiliği'nin yaptığı bomba bulunabileceği uyarısına ilişkin açıklama yaptı. Asılsız ihbar üzerinde çalışıldığı belirtilirken, diplomatik misyonların güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

Gürcistan Güvenlik Dairesi, Tiflis'teki bazı alışveriş merkezlerinde bomba bulunabileceğine dair uyarıda bulunan ABD'nin Tiflis Büyükelçiliğine, güvenlik birimleriyle koordinasyon kurmadan açıklama yapmama çağrısında bulundu.

Gürcistan Devlet Güvenlik Dairesinden yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin bomba uyarısının asılsız bir ihbara dayandığı bildirildi.

Açıklamada, "Devlet Güvenlik Dairesinin ilgili birimleri, asılsız bir ihbar üzerinde çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Acil güvenlik tedbirlerinin derhal uygulamaya konulduğu vurgulanan açıklamada, diplomatik misyonlara şu çağrı yapıldı:

"Gürcistan'da akredite olan diplomatik temsilciliklerden güvenlikten sorumlu birimlerin faaliyetlerine saygı göstermeleri, daha fazla sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve yetkili kurumlarla koordine edilmemiş açıklamalardan kaçınmaları beklenmektedir."

ABD'nin Tiflis Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, başkent Tiflis'teki üç farklı alışveriş merkezinde (AVM) bomba bulunabileceğine ilişkin istihbarat alındığı belirtilmiş ve büyükelçilik personeline bu noktalardan uzak durmaları tavsiye edilmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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