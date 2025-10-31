Gürcistan Ekonomisi Yüzde 7,7 Büyüdü

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ocak-eylül aylarında ülke ekonomisinin yüzde 7,7 büyüme kaydettiğini bildirdi.

Kobakhidze, başkent Tiflis'teki hükümet binasında başkanlığını yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Gürcistan ekonomisinin yılın 10 ayında yüzde 7,7 büyüdüğünü belirten Kobakhidze, "Bu yıl döviz rezervlerimizin rekor bir seviye olan 5,6 milyar dolara çıkmasından mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kobakhidze, yolsuzlukla mücadele konusunda etkili çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, hükümetin faaliyetlerinin açık ve şeffaf olduğunu söyledi.

Başbakan Kobakidze, Ukrayna'ya yaklaşık 556 bin dolar değerindeki jeneratörlerin gönderilmesi için kararname imzaladı.