Gürcistan: Düşen askeri kargo uçağıyla ilgili soruşturma Türkiye ile koordineli yürütülüyor

Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, ülkesinde düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ( Tsk ) ait askeri kargo uçağı ile ilgili uluslararası soruşturma ekibi oluşturduklarını ve ekipte Türk yetkililerin de bulunduğunu belirterek, "Soruşturma Türkiye ile koordineli yürütülüyor." dedi.

Geladze, Gürcistan'ın Signagi bölgesinde düşen TSK'ya ait askeri nakliye uçağıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazadan büyük üzüntü duyduğunu ve hayatını kaybeden askerler için taziye dileğinde bulunduğunu belirten Geladze, bölgede arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Türkiye ile yakın işbirliği içinde olduklarını vurgulayan Geladze, "Uluslararası soruşturma ekibi oluşturduk. Ekipte Türkiye'den yetkililer de yer alıyor. Onlar tüm gece boyunca olay yerinde çalıştı ve soruşturma sürecine aktif şekilde katıldı." dedi.

Geladze, "Soruşturma Türkiye ile koordineli yürütülüyor. Aşamalar ilerledikçe kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaza nedenine ilişkin değerlendirmede bulunmak için henüz erken olduğunu söyleyen Geladze, "Uçağın parçaları geniş bir alana yayılmış durumda. Bu nedenle Gürcistan Silahlı Kuvvetleri de çalışmalara destek veriyor çünkü insan gücü bu süreçte çok önemli." şeklinde konuştu.

Geladze ayrıca Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani'nin de bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ettiğini aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Kazada, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğu açıklanmıştı.