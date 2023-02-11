Gürcistan'dan Türkiye'ye 374 Bin Dolarlık Deprem Yardımı

TİFLİS, 11 Şubat (Xinhua) -- Gürcistan hükümeti Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden kurtulan depremzedelere ilaç, tıbbi ekipman, gıda ve diğer ihtiyaçların ulaştırılması için rezerv fonundan 1 milyon Gürcistan Larisi (374.000 ABD Doları) ayırdığını duyurdu.

TİFLİS, 11 Şubat (Xinhua) -- Gürcistan hükümeti Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden kurtulan depremzedelere ilaç, tıbbi ekipman, gıda ve diğer ihtiyaçların ulaştırılması için rezerv fonundan 1 milyon Gürcistan Larisi (374.000 ABD Doları) ayırdığını duyurdu.

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Cuma günü resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, yardımın Türkiye'ye ulaştırılmasını sağlamakla yükümlü olacak olan Sağlık Bakanlığı'na fon aktarılmasına ilişkin bir kararname imzaladığını bildirdi.

Yardım kararı, Türkiye'nin güneydoğusundaki Adıyaman şehrinde, depremlerin ardından hayatta kalanları aramak ve kurtarmak için çalışan 108 Gürcü profesyonel kurtarma görevlisinin devam eden çalışmalarının ardından geldi.

Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'yi vuran iki yıkıcı depremin ardından son verilere göre iki ülkede 25.000'den fazla insan hayatını yitirirken on binlerce kişi yaralandı.