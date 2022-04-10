Gürcistan'dan Güney Osetya'daki sözde devlet başkanlığı seçimlerine tepki

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya tarafından desteklenen Güney Osetya'da düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçimlerine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da bugün sözde devlet başkanlığı seçimi düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu seçimin "kabul edilemez" olduğu vurgulanarak "Benzer provokasyon eylemleri, Gürcistan'ın bölgelerinin yasa dışı işgalini ve Gürcülerin etnik temizliğini meşrulaştırmayı amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

Gürcistan'ın ayrılmaz parçası ve tarihi bölgeleri Abhazya ile Güney Osetya'nın Rus işgal güçlerinin kontrolü altında bulunduğu belirtilen açıklamada, bu durumda buralarda yapılan sözde seçimlerin meşru olmadığı ve uluslararası yasalara aykırı olduğu ifade edildi.

Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin Rusya'ya katılmak için bir yasa dışı referandum yapmaya hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, böylesi bir referandumun hiçbir yasal sonucu olamayacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Rusya'ya, askeri birliklerini Gürcistan topraklarından çekmesi çağrısı yapıldı.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında, 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.