GÜRCİSTAN'DAN GELİP, ERZURUM'DA KUYUMCU SOYDULAR

RAMAZAN bayramının 3'üncü günü Erzurum'da bir kuyumcunun duvarını delerek altın çalan Gürcistan uyruklu 4 şüpheliden 2'si Alanya'da yakalandı. Erzurum merkez Yakutiye İlçesi Taşmağazalar semtinde işyeri bulunan Gürbüz Payveren, bayram tatili sonrası işyerine geldi. Elektronik kepengi açamayan Payveren, çağırdığı ustanın yardımıyla içeri girebildi. İşyerinin elektriğinin kesik olduğunu belirleyen Gürbüz Payveren, içerdeki yaklaşık 7-8 kilogram değerindeki altının çalındığını gördü. Payverenin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede dükkan duvarının delindiği, altının çalındığı ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazının da götürüldüğünü belirledi. ŞÜPHELİLERİN GÜRCÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit edebilmek için güzergahta bulunan 28 lokasyoda 338 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteği ile Trabzon ve Antalya İllerinde yapılan detaylı ve koordineli çalışmalar neticesinde; hırsızlığı Gürcistan vatandaşı 4 şahsın planlı olarak gerçekleştirdikleri belirlendi. Yapılan incelemede şüpheli şahıslardan Nikolozi G. ile Levani L. isimli şahısların hırsızlık eylemini gerçekleştirerek, altınlarla birlikte yaya olarak olay yerinden ayrıldıklarını belirleyen polis, diğer şüpheli Aleksi B. tarafından Trabzon ilinden kiralanan araca bindiklerini ardından Zaal M. tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinden kiralanan diğer araçla Erzurum'un Aşkale İlçesinde buluştuklarını tespit etti. Şahıslardan Levani L. ile Aleksi B'nin Trabzon'a giderek kiralık aracı teslim edip Sarp Sınır Kapısı üzerinden 23 Nisan günü Gürcistan'a çıkış yaptıklarını tespit eden polis, diğer şüpheliler Zaal M. ile Nikolozi G'nin diğer kiralık araçla Alanya'ya gittiklerini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kurulan özel ekiple Alanya ilçesine gitti. Zaal M. ve Nikolozi G. isimli şahıslar, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyonla kiraladıkları araçla yakaladı. Şahısların bulundukları yerlerde arama yapan polis, çalınan altınları bulamadı. Diğer 2 şüphelinin altınlarla birlikte Gürcistan'a kaçmış olabileceklerini değerlendiren polis, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden çalışmaya başladı. ALTINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞLER

Alanya ilçesinde yakalanarak Erzurum'a getirilen şüphelilerin yüzlerini kamufle etmek için şapka kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin telefonlarını inceleyen polis, altın bileklik fotoğraflarını kuyumcu Gürbüz Payveren'e gösterdi. Payveren, fotoğraftaki altın bileklikliğin kendisine ait çalınan takılardan olduğunu beyan etti. Gürbüz Payveren, ifadesinde, olay günü hırsızlığın etkisi ve şeker hastası olması nedeni ile basın mensuplarına söylediği 23 kilogram altın miktarının gerçeği yansıtmadığını, dükkanında asıl altınlarını koyduğu kasayı şüphelilerin açamadıklarını bildirdi. Payveren, hırsızların sadece vitrininde bulunan günlük toplamadığı kolye, yüzük ve bilekliklerin çalındığını, çalınan altın miktarının ise yaklaşık 7-8 kilogram civarında olduğunu söyledi. Polis tarafından Alanya ilçesinde yakalanan Zaal M. ve Nikolozi G. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.