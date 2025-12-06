Haberler

Saldırıya uğrayan Rus tankeri 'Mıdvolga-2', Sinop açıklarında incelemeye alındı

Güncelleme:
Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçeği yağı taşıyan Mıdvolga-2 tanker, uluslararası sularda uğradığı saldırının ardından Sinop açıklarına yönlendirilerek teknik inceleme ve onarıma alındı.

RUSYA'dan Gürcistan'a ayçiçeği yağı taşıyan Mıdvolga-2 isimli tanker, uluslararası sularda uğradığı saldırının ardından Sinop açıklarında teknik inceleme ve onarım sürecine alındı.

2 Aralık Salı günü Sinop'a yaklaşık 80 deniz mili mesafede saldırıya uğrayıp hasar alan Mıdvolga-2 isimli tanker, kendi imkanlarıyla Türk karasularına ulaştı. Tankerin giriş yapması üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik koridoru oluşturarak gemiyi Sinop açıklarına yönlendirdi. Belirlenen alanda demirleyen tanker, uzman teknik ekipler tarafından detaylı kontrol ve hasar tespit çalışmalarına alındı. Gemideki güvenlik taramaları, teknik incelemeler ve onarım işlemlerinin sürdüğü, Mıdvolga-2'nin yeniden seyre hazır hale gelmesi için gerekli tüm kontrollerin titizlikle yapıldığı bildirildi.

Haber: Esra AKSU/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
