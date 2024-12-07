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Gürcistan'daki Gösterilerde Polis ve Göstericiler Arasında Arbede

Gürcistan'daki Gösterilerde Polis ve Göstericiler Arasında Arbede
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden gösterilerde polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Başbakan Kobakhidze'nin AB müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararına tepki olarak başlatılan gösteriler 9. gününde sürmekte. Cumhurbaşkanı Zurabişvili, polisin barışçıl göstericilere müdahalelerini eleştirerek insan hakları ihlalleri olduğunu savundu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden gösterilerde polis ile göstericiler arasında arbede yaşanınca çevik kuvvet ekipleri eylemcilere müdahalede bulundu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararına karşı başlatılan gösteriler 9. gününde sürüyor.

Başkent Tiflis'te parlamento binasının önünde dün gece bir kez daha toplanan binlerce kişi, Kobakhidze'nin kararına tepki göstermeye devam etti.

Gece yarısında ise polis ile göstericiler arasında birkaç kez arbede yaşanınca olay yerine getirilen çevik kuvvet birlikleri göstericilere tazyikli su, biber gazı ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Binanın önünden geri çekilen eylemciler ise polise piroteknik ile taş, şişe ve farklı eşyalar atarak gösterilerine devam etti.

Şota Rustaveli Caddesi'nde birkaç noktada ateş yakan göstericiler, yerel saatle 03.00 civarında polisin müdahalesi ile dağılarak caddeden çekildi.

Birkaç kişinin gözaltına alındığı olaylardan sonra bölgeden uzaklaşan göstericiler, kentin faklı sokaklarında yürüyüş yapmaya devam etti.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den polisin müdahalesine tepki

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise X hesabından yaptığı açıklamada, polisi barışçıl göstericilere müdahale etmekle suçladı.

Zurabişvili, olaylarda gözaltına alınanlara karşı insan hakların ihlal edildiğini savundu.

Gürcistan Ombudsmanı Levan İoseliani de Cumhurbaşkanı Zurabişvili gibi, polis ekiplerini, barışçıl gösteriye müdahalede bulunmakla suçladı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise göstericilerin polis ve parlamento binasına yönelik piroteknik ve farklı eşyalar attığı kaydedildi.

Açıklamada, olaylarda bazı polislerin yaralandığı bildirildi.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler, sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştı.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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