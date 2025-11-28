Haberler

Gürcistan'da Yakalanan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

Gürcistan'da Yakalanan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 ve ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Yakalanan suçlular arasında ciddi suçlar işleyen kişiler bulunuyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3, ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Gürcistan'da yakalanıp yurda getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.B., A.C.E., Ü.G. ile ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç. Gürcistan'da yakalandı. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan, 'Yağma', 'Hırsızlık', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan B.B., 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma' suçlarından aranan A.C.E., 'Kasten öldürme' suçundan aranan Ü.G.'nin Türkiye'ye iadeleri sağlandı. 'Resmi belgede sahtecilik', 'Şantaj', 'Hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Kasten yaralama', 'Güveni kötüye kullanma', 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' şeklinde suç kayıtları bulunan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç. de Türkiye'ye iade edildi. Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.