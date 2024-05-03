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Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Konulu Yasa Tasarısı Protestoları

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Gürcistan'da hükümetin parlamentoya sunduğu 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısına karşı binlerce kişi protesto gösterileri düzenledi. Göstericiler, Tiflis sokaklarında yürüyüş yaparak yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti. Ayrıca, Gürcistan Başbakanı'nın ABD'nin davetini reddettiği bildirildi.

Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protesto gösterileri devam etti.

Başkent Tiflis'te sokağa çıkan binlerce kişi, hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına tepki gösterdi.

Gece saatlerinde parlamento binası önünde toplanan göstericiler, çeşitli sloganlar attı.

Daha sonra kentin çeşitli sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler, ellerinde Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıdı.

Tiflis'in ana caddelerinden Şota Rustaveli ve bağlantı yolları trafiğe kapatan göstericiler, Tiflis'in en geniş ve önemli kavşaklarından biri olan Kahramanlar Meydanı kavşağında toplandı.

Göstericilerin kavşağa çıkan yolları kapatması nedeniyle birçok araç ve belediye otobüsü ilerleyemedi.

Gece yarısından sonra kavşağı trafiğe açan göstericiler, tekrar parlamento binasına kadar yürüdü.

Göstericiler hükümete, yasa tasarısını geri çekme çağrısında bulundu.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, ABD'nin resmi ziyaret davetini "ön şart" nedeniyle reddetti

Öte yandan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ABD tarafından bir resmi ziyaret için yapılan daveti reddettiği bildirildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kobakhidze'nin, ABD'den teklif edilen "ön şart" nedeniyle bu ülkeye ziyareti reddettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bağlamda, Gürcistan Başbakanı'nın, ziyaretten önce Gürcistan Parlamentosunun 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısının görüşmesinin geçici olarak durdurmak zorunda kalması şartıyla ABD'ye davet edildiğini açıklığa kavuşturmak isteriz. Bir ziyaretin ön şartla yapılması, karşılıklı saygı ve karşılıklı güvene dayalı olması gereken ortaklık ruhuna uymuyor. Bu konuda ABD'nin büyükelçisine ayrıntılı bir açıklama sunuldu."

"Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı iki onaydan geçti

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçti.

Parlamento Genel Kurulunda yapılan oylamada, iktidar partisinin sunduğu yasa tasarısına 83 milletvekili destek verirken, 23 milletvekili "hayır" oyu kullandı. Tasarı, daha önce yapılan ilk oylamada da onaylanmıştı.

Tasarının yasa olarak kabul edilmesi için parlamentoda üç kez onaylanması gerekiyor.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise hükümet olarak açık ve şeffaf çalıştıklarını ifade ederek, ülkesinde faaliyet gösteren tüm STK'lerin de şeffaf çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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