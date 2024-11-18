Gürcistan'da Seçim Sonuçlarına Karşı Protesto Devam Ediyor

Gürcistan'da iktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin galip çıktığı 26 Ekim'deki parlamento seçiminin sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler, dün gece trafiğe kapattıkları İlia Çavçavadze Caddesi'nde çadır kurarak başlattıkları gösteriyi sürdürüyor.

Seçimlere hile karıştırıldığını iddia eden göstericiler, yeniden seçim yapılması taleplerini yineledi.

Tiflis'in en yoğun caddelerinden birini kapatan göstericiler, soğuk hava nedeniyle gece boyunca ateş yakarak kampta kalmaya devam etti.

"Değişim İçin Koalisyon" liderlerinden Nika Gvaramia, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, zor bir geceye rağmen gösterinin süreceğini söyledi.

Gvaramia, kampta kalanlara sıcak yemek, içecek ve yorgan getiren herkese teşekkür ederek, "Vatanımızı geri kazanmak için önümüzde uzun ve yorulmak bilmeyen bir mücadele var." dedi.

Muhalefet liderleri, dün gece trafiğe kapatılarak çadırların kurulduğu caddedeki gösterinin 24 saat süreceğini bildirmişti.

Caddedeki gösteri sebebiyle Tiflis'in en önemli bazı kavşak ve sokakları da araç trafiğine kapatıldı.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun 16 Kasım'da yayımladığı "seçim özet protokolü"nde iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 53,93 oy aldığını ve buna göre 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekilliyle temsil edileceğini duyurmuştu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimde hile yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Kobakhidze, muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım'da toplanacağını açıklamıştı.