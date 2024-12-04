Gürcistan'da Parlamento Önünde Protestolar Sürüyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, parlamento binasının önünde devam eden protesto gösterisindeki eylemciler, polisin müdahalesiyle dağıldı.

Gürcistan hükümetinin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini 4 yıllığına askıya alması kararını günlerdir protesto eden binlerce kişi, polisin müdahalesi sonucu sabaha karşı eylemlerini sonlandırdı.

Eylemlerinin 6. gününde hükümetin kararına tepki gösteren protestocular, dün gece toplandıkları parlamentonun önünde polisin tazyikli su ile müdahale etmesinden sonra Şota Rustaveli Caddesi'nde barikatlar kurdu.

Çevrede buldukları eşyaları ateşe veren göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, burada saatler boyunca polis özel kuvvetlerine yoğun bir şekilde piroteknik kullanarak, taş ve farklı eşyalar ile saldırdı.

Eylemcilerin saldırılarına defalarca göz yaşartıcı gazla karşılık veren polis özel kuvvetleri, tazyikli su araçları da kullanarak sabah saat 05.00 civarında göstericilere müdahalede bulundu.

Göstericiler çekilmek zorunda kalınca polis ekipleri tüm cadde boyunca güvenlik önlemi aldı.

Bazı göstericileri gözaltına alan polis, parlamento binasına giden yolları kapatarak kontrol altına aldı.

Bir grup gösterici ise Tiflis'in farklı sokaklarında yürüyüş yapmaya devam ediyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise X hesabından yaptığı açıklamada, hükümeti, barışçıl göstericilere, şiddet kullanarak müdahale etmekle suçlamıştı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." demişti.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulamıştı.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin müzakereleri askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Gürcistan'da düzenlenen gösterilerde, polisin göz yaşartıcı gazla defalarca müdahale etmesi üzerine, yetkililere "barışçıl toplanma haklarına saygı gösterme" çağrısında bulunmuştu.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurmuştu.