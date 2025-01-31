Gürcistan'da Maarif Okulları Öğrencileri 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarında eğitim gören öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının, başkent Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde eğitim alan öğrenciler, "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı.

Okuldaki farklı sınıflardan oylamaya katılan öğrenciler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

7C-A sınıfı öğrencisi Arif Emre Kordemir, "Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" karesine oy vererek, "Emin Sansar'ın çektiği fotoğraf, halk, bayrak ve Suriye'nin özgürlüğünü temsil ediyor." dedi.

10A sınıfından Daniel Maşov ise "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" isimli fotoğrafını tercih etti.

8C-A sınıfı öğrencisi Nuray Abdullaeva de "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Gergedan ve bakıcısı" karesine oy veren 9A sınıfı öğrencisi Eymen Kuzey Deriş, foto muhabirin söz konusu kareyle insanlara önemli bir mesaj iletmek istediğini dile getirdi.

8C-A sınıfı öğrencisi Ana Abuladze ise "Günlük Hayat" kategorisinde Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve" karesini tercih ederek, "Çeken kişi anı güzel yakalamış." dedi.