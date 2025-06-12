Gürcistan'da Kırmızı Bültenle Aranan 5 Suçlu Yakalandı

Gürcistan'da Kırmızı Bültenle Aranan 5 Suçlu Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde aranan 5 suçlunun Gürcistan'da yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını duyurdu. Suçlular arasında çocuk istismarı ve cinayet gibi ağır suçlardan arananlar bulunuyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 5 suçlunun, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suçluların yakalanmasına yönelik olarak Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç. ile ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y.'nin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti.

A.A.Y. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, A.D. 'Adam öldürme', 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'Hakaret', 'Yaralama', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, bulundurma veya taşıma ve silahla tehdit' suçlarından, O.Ç. ise 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Ulusal seviyede aranan İ.K. 'Yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçundan, G.Y. ise 'FETÖ terör örgütüne üye olma' suçundan aranıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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