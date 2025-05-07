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Gürcistan'da İrakli Kobakhidze, Gürcü Hayali Partisi'nin Yeni Genel Başkanı Oldu

Gürcistan'da İrakli Kobakhidze, Gürcü Hayali Partisi'nin Yeni Genel Başkanı Oldu
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 2012'den beri iktidarda olan Gürcü Hayali Partisi'nin yeni genel başkanı seçilerek, ülkede milli çıkarları koruma ve Avrupa Birliği üyeliği hedeflerine odaklanacağını belirtti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkede 2012'den bu yana iktidarda olan Gürcü Hayali Partisinin yeni genel başkanı seçildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, eski Başbakan ve 1 Şubat 2024'ten itibaren Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanı olan İrakli Garibaşvili'nin siyasetten ayrılması nedeniyle iktidar partisinin 9. Kongresi düzenlendi.

Partinin kurucu Onursal Başkanı, eski Başbakan ve iş adamı Bidzina İvanişvili'nin de katıldığı kongrede parti başkanlığına, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze seçildi.

Kobakhidze, burada yaptığı konuşmada, ülkenin milli çıkarlarını savunmak için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Dünyanın bugün zor bir dönemden geçtiğini belirten Kobakhidze, şunları kaydetti:

"Etkili güçlerin, en güçlü devletlerin bile devlet egemenliğini nasıl devretmeye çalıştığını görüyoruz. Birçok ülkenin ekonomisinin nasıl çökertildiğini, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilkelerin, bu ilkelerin doğum yeri olduğunu düşünen ülkelerde bile nasıl ayaklar altına alındığını görüyoruz."

Kobakhidze, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyesi olması ve ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasının öncelikli amaçları olduğuna dikkati çekerek bu yönde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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