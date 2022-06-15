Gürcistan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Haberler

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Gürcistan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Gürcistan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğü bildirildi.

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğü bildirildi.

Gürcistan Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Milli Merkezince yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği belirtildi.

Avrupa bölgesinde seyahat eden bir kişide virüsün görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Hasta hafif bir viral enfeksiyona sahipti ve uygun tedaviden kısa süre sonra sağlık merkezinden taburcu edildi." ifadesi kullanıldı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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