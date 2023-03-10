Gürcistan'da gösterilere neden olan 'yabancı ajan yasa tasarısı' parlamentodan geri çekildi

Gürcistan Parlamentosunda 7 Mart'ta ön onayını alan ve gösterilere neden olan "yabancı ajan yasa tasarısı", düzenlenen olağanüstü oturumda resmi şekilde geri çekildi.

Gürcistan Parlamentosunda 7 Mart'ta ön onayını alan ve gösterilere neden olan "yabancı ajan yasa tasarısı", düzenlenen olağanüstü oturumda resmi şekilde geri çekildi.

Daha önce iktidardaki Gürcü Hayali Partisinden ayrılan bazı milletvekillilerinden oluşan muhalefet partisi "Halkın Gücü" tarafından sunulan ve 7 Mart'ta 76 milletvekilinin oyunu alan "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısı"nın geri çekilmesi için parlamentoda oturum düzenlendi.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin de desteklediği yasa tasarısının resmi yollarla geri çekilmesi için 112 milletvekilinin katıldığı oturumdaki oylamada 36 milletvekili oy kullandı. Toplam 35 "hayır" oyu alan tasarı, böylece parlamentodan geri çekilmiş oldu.

Gözaltına alınan 133 kişi serbest bırakıldı

Yasaya tepki gösteren ve Tiflis sokaklarında 3 gün boyunca protesto gösterisi düzenleyen eylemciler, olağanüstü oturumun bitmesini parlamento önünde bekledi.

Göstericiler, "yabancı ajan yasa tasarısı"nın resmi şekilde geri çekilmesi kararını alkışlarla karşıladı.

Tiflis'te düzenlenen gösteriler sırasında da gözaltına alınan 133 kişi serbest bırakıldı.

Yasa tasarısı

Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların, "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istiyordu.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıktı.

Protesto gösterilerinin büyümesi üzerine iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda 7 Mart'ta ön onayı alınan "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" adlı yasa tasarısının geri çekilme sürecini başlattıklarını duyurmuştu. Buna rağmen muhalifler, eylemlere devam edeceğini açıklamıştı.