Gürcistan'da Göstericiler Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasını Protesto Etti

Gürcistan'da binlerce gösterici, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını kabul etmesini protesto etti.

Başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Caddesi'nde gece saatlerinde toplanan binlerce kişi, Gürcistan Parlamentosunun "yabancı etkinin şeffaflığı" tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi.

Gürcistan'da temaslarda bulunan bazı AB üyesi ülkelerin Parlamento Dış İlişkileri Komisyonu Başkanları da Tiflis'teki gösteriye katılarak, konuşmalar yaptı.

Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth, buradaki konuşmasında, Tiflis'in bir "Avrupa başkenti" olduğunu ifade ederek, göstericilerin demokrasi ve özgürlük için sokağa çıktığını söyledi.

Bazı göstericiler daha sonra Tiflis'teki Kahramanlar Meydanı'na geçerek, kentin en geniş kavşaklarından birini trafiğe kapattı.

Öte yandan, bugün gündüz saatlerinde polis ile göstericiler arasında çıkan arbede sırasında 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başkentteki gösteriler devam ediyor.

"Gürcistan'ın işlerine dışarıdan karışıyorlar"

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise basına yaptığı açıklamada, ülkesinin egemenliğinin daha da güçlendirilmesi için bugünün "önemli bir gün olduğunu" söyledi.

Kobakhidze, söz konusu yasa tasarısının Gürcistan'ın egemenliği ve istikrarı açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Gürcistan özgür, bağımsız, egemen ve onurlu bir devlettir. Gelecekte de devletimize ve halkımıza karşı en büyük sorumlulukla hareket edeceğiz ve Gürcistan'ın ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacağız." dedi.

Avrupalı milletvekillerinin Tiflis'teki gösterilere katılmalarına da tepki gösteren Kobakhidze, "Dışarıdan gelenlerin, Gürcistan'ın iç politikasına müdahale etmeye çalışması kesinlikle kabul edilemez bir olaydır." şeklinde konuştu.

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı O'Brien Tiflis'te

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Kobakhidze'nin bugün, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'i kabul ettiği bildirildi.

ABD ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Kobakhidze'nin O'Brien'e "yabancı etkinin şeffaflığı" tasarısı hakkında da bilgi verdiği belirtildi.

O'Brien de daha sonra yaptığı açıklamada, tasarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tasarının onaylanmasıyla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini anlatan O'Brien şunları kaydetti:

"Eğer bu yasa (tasarı) hukuk normlarıyla bağdaşmayan şekilde gelişecekse, demokrasinin baltalandığını, barışçıl göstericilere şiddet uygulandığını görürsek o zaman ABD'den kısıtlamalar görürüz. Bunlar, bu eylemlerden sorumlu olan bireylere ve ailelerine yönelik mali ve seyahat kısıtlamalarını içerecektir."

Gürcistan'daki tartışmalı tasarı

Gürcistan Parlamentosu, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını bugün kabul etti.

Parlamentoda ilk onayı 17 Nisan, ikinci onayını 1 Mayıs'ta alan ve yaklaşık bir aydır protesto edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına ilişkin üçüncü ve nihai oylama bugün yapıldı.

Genel Kurulda yapılan oylamada, tasarıya 30 "hayır" oyuna karşılık 83 "evet" oyu verildi.

Ülkede haftalardır protestolara neden olan tasarının, bir sonraki aşamada yasalaşması için Parlamentoda üç kez oylanması gerekiyordu.

Bu arada, oylama sırasında hem Parlamento dışında gösteriler devam etti, hem de bazı milletvekilleri arasında kavga ve tartışmalar çıktı.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılıyor

Hükümetin bu yıl Parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Tasarıya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı olması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasayı veto etmesi bekleniyor

Göstericilerin "Rus yasası" olarak nitelendirerek tepki gösterdiği yasa tasarısı, imzalaması için Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye gönderilecek.

Zurabişvili, daha önce yaptığı açıklamalarda, yasa tasarısına karşı olduğunu ifade etmişti.

Göstericiler gibi, tasarıyı "Rus yasası" olarak nitelendiren Zurabişvili, tasarının Parlamentoda kabul edilmesi durumunda veto edeceğini belirtmişti.

Zurabişvili'nin veto etmesi durumunda yasanın tekrar parlamentoya gönderilmesi için iki haftalık süre gerekiyor.

İktidar partisi, Parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.