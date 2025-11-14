Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düşen Uçaktaki Şehitlerin Naaşları Yola Çıktı
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen 'C130' tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının adli tıp işlemleri tamamlandı. Naaşlar, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri törene götürülmek üzere yola çıktı. Buradaki törenden sonra 3 şehidin cenazesi Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde defnedilecek.
Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.
Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel