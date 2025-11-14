Haberler

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerler için Bakü'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerler için Bakü'de gıyabi cenaze namazı kılındı
Güncelleme:
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Türk askerleri için Bakü'de gıyabi cenaze namazı eda edildi.

Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Türk askerleri için Bakü'de gıyabi cenaze namazı eda edildi.

Bakü Türk Şehitliği Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından, uçak kazasında hayatını kaybeden askerler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Cemaate, şehitlerin ruhuna Fatiha okumaları çağrısında bulunuldu.

Namazın ardından cami avlusunda toplanan vatandaşlar, şehit askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırına düşmüş, kazada 20 asker şehit olmuştu.

