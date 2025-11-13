Gürcistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan 20 Askerin Naaşları Türkiye'ye Getiriliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşlarını taşıyan uçağın Tiflis’ten, Ankara'ya doğru havalandığını duyurdu.
MSB açıklamasında "Şehit Mehmetçiklerin naaşlarını taşıyan A400M askeri nakliye uçağı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya doğru yola çıktı. Naaşların Türkiye'ye ulaşmasının ardından yapılacak törenin sonrasında şehitler, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlanacak." denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel