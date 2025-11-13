Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan askerlerin naaşları Türkiye'ye getirildi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağının enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan askerlerin naaşları, adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından "A400M" askeri kargo uçağına nakledildi.
Tiflis'ten havalanan uçak, Mürted Hava Meydanına indi. Burada ambulanslara alınan şehitlerin naaşları, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
