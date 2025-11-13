Haberler

Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan askerlerin naaşları Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan askerlerin naaşları Türkiye'ye getirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağının enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan askerlerin naaşları, adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından "A400M" askeri kargo uçağına nakledildi.

Tiflis'ten havalanan uçak, Mürted Hava Meydanına indi. Burada ambulanslara alınan şehitlerin naaşları, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Rafa Silva izin istedi
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.