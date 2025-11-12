Gürcistan'da Düşen Askeri Uçak İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı için bölgeye intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

" Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde devam ediyor. Kazayla ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Paylaşımda, çalışmalara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.