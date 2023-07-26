Gürcistan'da DEAŞ Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Gürcistan'da yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda DEAŞ sembolleri, elektronik cihazlar ve patlayıcılar ele geçirildi.

Gürcistan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Devlet Güvenlik Servisi Terörle Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin 2 bölgesinde 4 noktada terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon sonucu DEAŞ'la bağlantıları oldukları şüphesiyle 2 Gürcistan vatandaşının gözaltına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonlar sonucunda üzerinde terör örgütü DEAŞ sembollerinin bulunduğu bez parçaları ve çeşitli elektronik bilgi taşıyan cihazlar ele geçirildi. Ayrıca tutukluların evlerinde yapılan aramalarda mühimmat, patlayıcı cihazlar ve patlayıcı maddeler ele geçirildi."