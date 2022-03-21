Gürcistan'da dağda mahsur kalan Türk tır şoförü 10 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Gürcistan'da Tiflis-Ninotsminda güzergahında, Aktaş Sınır Kapısı'na doğru giderken yoğun kar yağışı dolayısıyla dağda mahsur kalan Türk tır sürücüsü Osman Temizer, kurtarıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi ve Gürcistan İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Hizmeti ekipleri arasında sağlanan koordinasyonla 10 saat süren yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucu, yüksekliği 1,5 metreyi bulan karda mahsur kalan Temizer'in kurtarıldığı öğrenildi.

AA muhabiri ile telefonda görüşen Temizer, tırdaki yükü başkent Tiflis'te boşalttıktan sonra Aktaş Sınır Kapısı'na doğru giderken şiddetli kar yağışı nedeniyle Tiflis ile Tsalka arasında bir dağda mahsur kaldığını söyledi.

Temizer, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, karda mahsur kalan tırın, parka çekilmesi için hava şartlarının iyileşmesini beklediklerini aktardı.

Son 3 gündür özelikle Tiflis'in yüksek kesimlerinde ve olayın yaşandığı bölgede devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.