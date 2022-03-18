Gürcistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - Gürcistan'da Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı vesilesiyle anma programı gerçekleştirildi.

Büyükelçilik binasında, Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile Türk iş adamların katıldığı törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yazgan, burada yaptığı konuşmasında Çanakkale şehitlerini rahmet ve saygıyla andıklarını ifade ederek, Çanakkale Savaşı'nın Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenliği için bir mücadele olduğunu kaydetti.

18 Mart'ın Türkiye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne demokratik şekilde sahip çıkma günü olduğunu belirten Yazgan, Türk milletinin Çanakkale'de mili çıkarları ve vatanı korumak için kahramanca mücadele ettiğini vurguladı.

Yazgan, Türkiye'nin güvenliği için Türk kahramanların bugün de bu mücadeleyi sürdürdüğüne ve bunu herkesin hatırlaması gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin barış operasyonlarında şehit düşenleri her zaman hatırlamak gerektiğini dile getiren Yazgan, onların Türk Cumhuriyeti ve onun değerleri için şehit düştüğünü ifade etti.

Programın sonunda Büyükelçilik Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem tarafından tüm şehitler için dua okundu.