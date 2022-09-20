Son dakika haberi: Gürcistan'daki banka soygununda rehineler kurtarıldı, soyguncu gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haber... Gürcistan'ın Kutaisi kentinde bir banka şubesine girerek silah tehdidiyle bankadaki 12 kişiyi rehin alan soyguncunun gözaltına alındığı, rehinelerin ise serbest bırakıldı bildirildi. Gürcistan'ın Kutaisi kentinde bir banka şubesine girerek silah tehdidiyle bankadaki 12 kişiyi rehin alan soyguncunun gözaltına alındığı, rehinelerin ise serbest bırakıldı bildirildi. İmereti bölgesine bağlı Kutaisi'de Bank Of Georgia'nın şubesine yerel saatle 12.00 sıralarında giren ve 2 milyon dolar talep etmek için bankadaki 12 kişiyi rehin alan silahlı soyguncu gözaltına alındı. Polis operasyonu akşam saatlerinde sona erdi. Gürcistan İçişleri Bakanlığının basından sorumlu yetkilisi Keti Kovziaşvili, olaya ilişkin açıklamasında, "Bir kişinin tutuklandığını onaylıyorum, özel operasyon bitti, tüm rehineler serbest." dedi. Kovziaşvili, olayda rehinelerin yara almadığını kaydetti. Kaynak: AA / Güncel Gürcistan Banka Güncel Haberler Son Dakika

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