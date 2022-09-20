Gürcistan'da banka soygunu Güncel Haberler Gürcistan'ın Kutaisi kentinde bir banka şubesine giren soyguncunun, silah tehdidiyle bankadaki 12 kişiyi rehin aldığı bildirildi. Gürcistan'ın Kutaisi kentinde bir banka şubesine giren soyguncunun, silah tehdidiyle bankadaki 12 kişiyi rehin aldığı bildirildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kutaisi'de Bank Of Georgia'nın şubesine giren silahlı soyguncunun 12 kişiyi rehin aldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bank Of Georgia'nın şubelerinden birine saldırı, terör eylemi, terör amacıyla rehin alma ve yasa dışı mühimmat kullanımı, depolanması ve taşınması olaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, silahlı kişinin Kutaisi'de Şota Rustaveli Caddesi üzerinde bulunan Bank of Georgia'nın şubesine girerek yüklü miktarda para almak için çok sayıda kişiyi rehin aldığı ortaya çıktı." Saldırganın ateş açtığı iddiası Öte yandan yerel basındaki haberlerde, silahlı kişinin ateş açtığı iddia edildi. Haberlerde saldırganın, 2 milyon dolar talep ettiği öne sürüldü. Güncel Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili Gürcistan Banka Güncel Haberler

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