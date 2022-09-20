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Gürcistan'da banka soygunu

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Gürcistan'da banka soygunu

Gürcistan'ın İmereti bölgesine bağlı Kutaisi kentinde bir banka şubesine giren soyguncunun, silah tehdidiyle bankadaki bazı kişileri rehin aldığı bildirildi.

Gürcistan'ın İmereti bölgesine bağlı Kutaisi kentinde bir banka şubesine giren soyguncunun, silah tehdidiyle bankadaki bazı kişileri rehin aldığı bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kutaisi kentinin Şota Rustaveli Caddesi'nde bulunan "Bank Of Georgia"nın bir şubesine silahlı bir kişinin girdiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin, olay yerinde gerekli önlemleri aldığı kaydedilen açıklamada, basın mensupları ve halka kurallara uymaları çağrısı yapıldı.

Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan bir videoda, soyguncunun bankada bulunan bazı kişileri rehin aldığı görüldü.

Saldırganın ateş açtığı iddiası

Öte yandan yerel basında yer alan haberlerde, silahlı kişinin ateş açtığı iddia edildi.

Haberlerde saldırganın, 2 milyon dolar talep ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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