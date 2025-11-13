Gürcistan'da askeri kargo uçağının arama kurtarma çalışmalarında 1000'den fazla kişi yer aldı

Haberler

Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde 11 Kasım'da düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarında 1000'den fazla kişinin yer aldığı bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, C130 tipi askeri kargo uçağının enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda son şehidin naaşına da ulaşılmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Geladze, Kakheti'ye bağlı Signagi Belediyesindeki çalışmalarda, dün bulunan 19 askerin naaşının morga kaldırıldığını, bugün ise bir naaşa daha ulaşıldığını belirtti.

Olay yerinde adli tıp uzmanlarının ve soruşturma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Geladze, "Soruşturma için önemli olan tüm teknik ekipman ve uçağa ait parçalar bulundu ve inceleniyor. Gürcistan ve Türkiye tarafından arama kurtarma çalışmalarında 1000'de fazla kişi yer aldı." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında son şehit naaşına da ulaşılmıştı

İçinde 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait C130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüştü.

Uçağın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada da arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına da ulaşıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
