Gürcistan'da AB Yanlısı Protestolar Devam Ediyor

Gürcistan'da devam eden Avrupa Birliği (AB) yanlısı protestolar kapsamında, başkent Tiflis'in çıkış yolunu kapatmaya çalışan göstericiler ile polis arasında yaşanan kargaşada gözaltılar yaşandı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini askıya alması üzerine 28 Kasım 2024'te başlayan gösteriler devam ediyor.

Akşam saatlerinde başkent Tiflis'te toplanan göstericiler, merkezi şehrin Batı bölgesine bağlayan ana yolu kapatmak amacıyla yürüyüş yaptı.

"Tbilisi Mall" alışveriş merkezinin önünde toplanan göstericiler, hükümete parlamento seçimlerini yenileme çağrısında bulundu.

Göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar atarak, ilk haftalarda gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Yolu kapatmak isteyen göstericilere, burada geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri engel oldu.

Polisin karşı çıkmasına rağmen, birkaç dakika boyunca yolu kapatan göstericiler ile burada görevli çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı.

Yaklaşık iki saat süren arbedede, polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Öte yandan, Gürcistan hükümeti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) heyetinin faaliyetlerini 30 Ocak'ta askıya aldı.

AB Konseyi ayrıca, Gürcü diplomatların ve bazı yetkililerin AB'ye vizesiz seyahatlerine imkan veren uygulamayı 27 Ocak'ta askıya almıştı.

Başbakan Kobakhidze, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin yeniden başlatılmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde mümkün olabileceğini savunuyor.