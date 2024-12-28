Üye Girişi
Haberler
Narin davasının mahkeme başkanından çarpıcı uyarı: Ambulans ekipleri burada olsun
Mahkeme Başkanı saat verdi: Ambulans ekipleri burada olsun
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi
İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj

Gürcistan'da AB Üyeliği Protesto Edildi

Gürcistan'da AB Üyeliği Protesto Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin askıya alınması sürecini protesto eden binlerce kişi, Tiflis'te insan zinciri oluşturarak hükümete parlamento seçimlerini yenileme çağrısında bulundu. Gösterilere Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri de katıldı.

Gürcistan'da, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması sürecinin askıya alınmasını protesto eden göstericiler, "insan zinciri" oluşturarak hükümete parlamento seçimlerini yenileme çağrısında bulundu.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminden sonra başlayan ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028'e kadar askıya almasının ardından artan protestolar başkent Tiflis'te 31 gündür sürüyor.

Tiflis'te sokağa çıkan binlerce kişi de kentin farklı noktalarında insan zinciri oluşturarak gösteri düzenledi.

Gösteriye, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Tiflis'te temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) iki milletvekilli de katıldı.

Ellerinde AB ve Gürcistan bayrakları taşıyan göstericiler, farklı performanslar sundu.

Yaklaşık bir saat süren gösterinin ardından protestocular, parlamento binasına doğru yürüyüşe başladı.

Tiflis'in dışında Batum, Kutaisi ve farklı şehirlerde de protestocular, seçimlerin yenilenmesi talebiyle el ele vererek insan zinciri oluşturdu.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, mevcut Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin, AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Zurabişvili, görevini Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili'ye 29 Aralık'ta devretmesi gerekiyor ancak seçimleri tanımadığı gerekçesiyle görevinden ayrılmayacağını ifade ediyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri, Gürcistan hükümeti yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler 31 gündür devam ediyor.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
img

Bakan Fidan, Blınken'a resti çekti: İzin vermeyeceğiz
img

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti
img

Hakkındaki iddia doğruysa yer yerinden oynar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun
Anne Yüksel Güran savunmasında neler söyledi?
Anne Yüksel Güran savunmasında neler söyledi?
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
Bakan Fidan, Blınken'a resti çekti: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.