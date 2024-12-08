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Gürcistan'da Ab Üyeliği İçin Müzakerelerin Askıya Alınmasına Karşı Protestolar Devam Ediyor

Gürcistan'da Ab Üyeliği İçin Müzakerelerin Askıya Alınmasına Karşı Protestolar Devam Ediyor
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Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 4 yıllığına askıya almasının ardından başkent Tiflis'te on binlerce kişi hükümeti istifaya çağırarak gösteriler düzenledi. Protestolar 10. gününe girerken, Cumhurbaşkanı Zurabişvili, hükümetin gazetecilere ve protestoculara saldırılarından dolayı kamuoyunda büyük tepkiyle karşılaştı.

Gürcistan hükümetinin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 4 yıllığına askıya almasına karşı protesto gösterileri 10. gününde devam etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar aksıya aldıklarına yönelik 28 Kasım'da yaptığı açıklamasından sonra başlayan gösteriler sürüyor.

Başkent Tiflis'te Parlamento Binası'nın önünde dün gece saatlerinde Şota Rustaveli Caddesi'nde tekrar toplanan binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdı.

Hükümete tepkili göstericiler ayrıca ülkede yeni parlamento seçimlerinin yapılmasını da talep etti.

Göstericiler, polis ve çevik kuvvet birliklerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alandan saat 03.00 gibi ayrılarak dağılmaya başladı.

Öte yandan, olayları izleyen yerel televizyon kanalı TV Pirveli'nin ekibi, protesto alanının yakınında, kimliği belirsiz ve maskeli bir grubun saldırısına uğradı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, gazetecilere gerçekleştirilen saldırı kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili ülkesindeki gelişmeler hakkında Macron ve Trump ile görüştü

AB ile ilgili verdiği kararından dolayı hükümete tepkili olan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümeti, gazetecilere ve protestoculara saldırı düzenlemekle suçladı.

Zurabişvili, Paris'te, Elysee Sarayı'nda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini kaydetti.

Hükümetin, Gürcü halkına baskı kurduğunu kaydeden Zurabişvili, ülkesindeki gelişmeler hakkında Macron ve Trump'a bilgi aktardığını belirtti.

Zurabişvili mesajında, "(Görüşmede) Güçlü bir ABD'ye olan ihtiyacımızı vurguladım. Gürcü halkının, Donald Trump gibi büyük bir dostu var." ifadesini kullandı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler, sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştı.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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