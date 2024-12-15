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Gürcistan'da AB Müzakerelerinin Askıya Alınmasına Karşı Gösteriler Devam Ediyor

Gürcistan'da AB Müzakerelerinin Askıya Alınmasına Karşı Gösteriler Devam Ediyor
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Gürcistan'da AB üyelik müzakerelerinin askıya alınmasına karşı başlayan gösteriler 18. gününde sürerken, hükümet karşıtı protestocular, yeni parlamento seçimleri talep ediyor ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istiyor. Başbakan Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyeliği hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması sürecinin askıya alınmasına karşı başlayan gösteriler 18. gününde devam etti.

Başbakan İrakli Kobakhidze tarafından Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasının 4 yıllığına askıya alınmasına karşı 28 Kasım'da başlayan gösteriler başkent Tiflis'te sürüyor.

Hükümetin kararına tepkili farklı sektörlerin temsilcileri gün boyunca kentin sokaklarında yürüyüş yaparak Gürcistan'da yeni parlamento seçimlerin yapılmasını talep etti.

Gece saatlerinde ise parlamento binasının önünde yeniden toplanan göstericiler buradaki Şota Rustavelil caddesini trafiğe kapattı.

Ellerinde Gürcistan, AB ile Ukrayna bayraklarını taşıyan göstericiler, üzerinde hükümet karşıtı yazıların yer aldığı pankartları yanına getirdi.

Protestoya katılan göstericiler caddede yürüyüş yaparken bazıları top oynayarak ve bazıları da şarkı söyleyerek tepkilerini ortaya koydu

Hükümete, parlamento seçimlerini yenileme çağrısı yapan göstericiler, gözaltına alınanların da serbest bırakılmasını talep etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Tiflis yönetimini Rusya yanlısı adımlar atmakla suçladı.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: AB üyesi olmamız için her şeyi yapacağız

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise hükümet binasında dün düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Gürcistan'ın 2030'da AB üyeliği için hazır olacağını ifade eden Kobakhidze şunları kaydetmişti:

"Taviz verilemez konular egemenliğimiz, bağımsızlığımız, toprak bütünlüğümüzdür. Geriye kalan her şey elbette tartışma konusudur. Kırmızı çizgilerimiz var ama aynı zamanda Gürcistan'ın eninde sonunda Avrupa Birliği'ne üye olması için her şeyi yapmaya hazırız."

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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