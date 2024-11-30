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Gürcistan'da AB Müzakerelerinin Askıya Alınması Protesto Ediliyor

Gürcistan'da AB Müzakerelerinin Askıya Alınması Protesto Ediliyor
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almasının ardından başlayan protestolar, başkent Tiflis'te ve diğer şehirlerde devam ediyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararının ardından başlayan protesto gösterileri ikinci gününde de devam etti.

Başkent Tiflis'te parlamento binasının önünde toplanan binlerce kişi, Kobakhidze'nin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin 2028 yılına kadar askıya alınmasına yönelik kararını bu gece de protesto etti.

Gece saatlerinde bir araya gelen göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı, parlamento binasının yer aldığı Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Bazı göstericiler, parlamento binasının güvenlik kameralarının kablolarını ateşe verdi, binanın girişine kurulan demir bariyerlere taş ve farklı cisimler attı.

Öte yandan, güvenlik güçleri binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polisle göstericiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Bu arada Tiflis'in yanı sıra ülkenin başka kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Tiflis'teki gösteri devam ediyor.

Kobakhidze'den AB'ye "Şantaja son verin" çağrısı

Kobakhidze, müzakerelerin askıya alınması hakkında yaptığı açıklamada, Avrupalı siyasetçilerin AB'ye katılım müzakerelerini başlatması için ülkesine şantaj yapmaya başladığını savunarak, "Tüm bu konularda şantaja son verin. (AB) Müzakere açmak istiyorlarsa bunu masaya koysunlar, ben de bugün imzalarım." demişti.

Gösterilere neden olan karar

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla Gürcistan'a şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Parlamentosundan dün yapılan açıklamada ise Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinde "ciddi usulsüzlüklerin" olduğu belirtilerek, seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yenilenmesi çağrısında bulunulmuştu.

Başbakan Kobakhidze'nin kararı açıklamasından sonra muhalifler, dün gece Tiflis'te gösteriler düzenlemeye başladı.

Gece yarısına doğru parlamento binasının bir tarafını kuşatmaya çalışmaları yüzünden göstericilerle polis arasında arbede çıkmış, güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, gösterilerde 32 polisin yaralandığını ve 43 göstericinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

AB'ye katılım süreci

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti ancak ülkede tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe konulmasının ardından AB'ye katılım süreci temmuzda durdurulmuştu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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