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Gürcistan'da AB Müzakereleri İçin 21 Gün Süren Protestolar Devam Ediyor

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Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği ile müzakereleri 2028'e kadar askıya almasına karşı yapılan protestolar, başkent Tiflis'te 21. gününe girdi. Göstericiler, hükümetin AB ile entegrasyon sürecine zarar verdiğini savunarak parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep ediyor.

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 4 yıllığına askıya alınmasına karşı protestolar 21 gündür sürüyor.

Tiflis hükümetinin, AB'yi şantaj yapmakla suçlayarak ülkenin Birliğe katılım müzakerelerini başlatma sürecini 2028'e kadar gündeme getirmeme kararına karşı 28 Kasım'da başlayan gösteriler bugün de devam etti.

Hükümete tepki gösterenler, başkent Tiflis'te toplandı.

Parlamento binasının önündeki Şota Rustaveli Caddesi'ni gece saatlerinde tekrar trafiğe kapatan göstericiler, Gürcistan ile AB bayrakları taşıdı.

Protestocular, ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep ederken, hükümeti Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecine "zarar" vermekle suçladı.

Aynı zamanda gösterilerin ilk günlerinde gözaltına alınanların da serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, gece yarısına kadar caddede kaldı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze???????, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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