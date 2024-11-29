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Gürcistan'da AB Katılım Müzakereleri Kararı Protesto Edildi

Gürcistan'da AB Katılım Müzakereleri Kararı Protesto Edildi
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almasının ardından Tiflis'te gerçekleşen protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Cumhurbaşkanı Zurabişvili, polisin müdahalesine sert tepki gösterdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028'e kadar gündeme alınmamasına yönelik kararının ardından Tiflis'te dün gece başlayan protesto sebebiyle kapatılan cadde polisin müdahalesiyle açıldı.

Kobakhidze'nin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin 2028 yılına kadar askıya alınmasına yönelik kararı nedeniyle gece Tiflis'te parlamentonun önünde başlayan protesto bu sabaha kadar devam etti.

Gece yarısına doğru bazı göstericilerin parlamento binasının bir tarafını kuşatmaya çalışması yüzünden göstericilerle polis arasında arbede çıktı ve tartışmalar yaşandı.

Güvenlik güçleri, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sabaha doğru Şota Rustavli Caddesi'nde barikatlar kurarak ateş yakan göstericiler, polislere taş, demir ve plastik şişe gibi farklı eşyalar atmaya başladı.

Polis ekipleri, sabah erken saatlerde göstericilere müdahale ederek caddeyi trafiğe açtı. Güvenlik güçleri, gösteri sırasında birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Yerel basına göre dün geceden beri sabaha kadar süren arbede sırasında yaralananlar oldu.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, bazı göstericileri şiddet eylemleri düzenlemekle suçlayarak 32 polisin yaralandığını, 43 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

"Avrupa başkentlerinden sert tepki bekliyorum"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, polisin göstericilere müdahalesine tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin müdahale sırasında gösterici ve gazetecilere saldırdığını kaydeden Zurabişvili, "Avrupa başkentlerinden sert tepki bekliyorum." ifadesini kullandı.

AB'ye katılım müzakerelerinin 2028'e kadar gündeme alınmaması kararı

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunu 2028'e kadar gündeme getirmeyeceklerine yönelik karar aldıklarını duyurmuştu.

Kobakhidze, Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla Gürcistan'a şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık. Ayrıca 2028 sonuna kadar AB'den gelecek her türlü bütçe hibesini reddediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Parlamentosundan 28 Kasım'da yapılan açıklamada ise Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinde "ciddi usulsüzlüklerin" olduğu belirtilerek, seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yenilenmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Başbakan Kobakhidze dahil üst düzey Gürcü yetkililere yaptırım uygulanması ve Gürcü hükümetiyle resmi temasların sınırlandırılması istenmişti.

Başbakan Kobakhidze'nin kararına tepki gösterenler, Tiflis'teki parlamento binasının önünde toplanmıştı.

AB'ye katılım süreci

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti ancak ülkede tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe konulmasının ardından AB'ye katılım süreci temmuzda durdurulmuştu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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