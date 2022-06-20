Gürcistan'da AB'den 'aday ülke' statüsü verilmesi talebiyle gösteriler yapıldı

Gürcistan'ın çeşitli şehirlerinde sokaklara çıkan binlerce kişi, ülkelerine Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ülke statüsü verilmesi için gösteriler düzenledi.

Başkent Tiflis başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlenen yürüyüşlerde Gürcistan'ın AB'ye üyelik sürecine destek verildi.

Tiflis'te akşam saatlerde düzenlenen ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği gösteriye katılan binlerce kişi kentin ana caddesi Şota Rustaveli'yi trafiğe kapattı.

Tiflis Konser Salonu'ndan yürüyüş yapan ve AB, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova bayrakları taşıyan göstericiler arasında çeşitli muhalefet partilerinin liderleri ve üniversite öğrencileri de yer aldı.

"Avrupa'ya Doğru" slogan ile düzenlenen gösteriye katılanlar Parlamento binasına kadar yürüdü.

Gösteride konuşma yapan organizatörler, Gürcistan'ın AB üyeliği için hükümeti yeterli çaba göstermemekle suçlayarak Tiflis yönetiminin bu konuda daha aktif olması gerektiğini savundu.

AB Konseyi'nin 23-24 Haziran'da Gürcistan ile Ukrayna ve Moldova hakkında "aday ülke" statüsü verilmesi ile ilgili karar alacağını hatırlatan konuşmacılar, 24 Haziran'da Tiflis'te yeniden toplanacaklarını belirtti.

AB Komisyonu, Gürcistan'a "aday ülke" statüsü verilmesi konusunun yeniden değerlendirilmesini öneriyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 17 Haziran'da Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan ile Moldova ve Ukrayna'nın adaylık başvurularıyla ilgili Komisyon'un görüşünü açıklamıştı.

AB Komisyonu olarak, Ukrayna ve Moldova'ya "adaylık" statüsünün verilmesini, Gürcistan'ın "adaylık" statüsünün ise daha sonra yeniden değerlendirilmesini talep ettiklerini kaydeden von der Leyen ülkede önce siyasi konsolidasyonun yapılması gerektiğini savundu.

Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a aday ülke statüsü verilmesi için 23 - 24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesinde üye ülkelerin tamamının onayı gerekiyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin AB'ye hızlı katılımı için başvuru dilekçesini 3 Mart'ta imzalamıştı.