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Gürcistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem; Artvin'de de hissedildi

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Gürcistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem; Artvin'de de hissedildi

GÜRCİSTAN'ın Shuakhevi-Acara bölgesinde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Artvin'de de hissedildi.

GÜRCİSTAN'ın Shuakhevi-Acara bölgesinde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Artvin'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Gürcistan'ın Shuakhevi- Acara olarak belirlediği deprem, saat 11.07'de oldu. Yerin 7,52 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, Artvin'de de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk olmadı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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