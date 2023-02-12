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Gürcistan'da 4,4 ve 3,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi

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Gürcistan'da 4,4 ve 3,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Gürcistan'da 4,4 ve 3,6 büyüklüğünde iki ayrı depremin meydana geldiği bildirildi.

Gürcistan'da 4,4 ve 3,6 büyüklüğünde iki ayrı depremin meydana geldiği bildirildi.

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezinden yapılan açıklamada, Gürcistan'da yerel saatle 12.07'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, depremin merkez üssünün Gürcistan'ın Guria bölgesindeki Ozurgeti ilçesi olduğu belirtildi.

Ayrıca, Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi Müdürü Tea Godoladze sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı bölgede 3,6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremlerin ardından can kaybına veya hasar oluştuğuna dair bilgi verilmedi.

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Kaynak: AA / Güncel

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