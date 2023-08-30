Gürcistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilikte düzenlenen programa, Büyükelçi Ali Kaan Orbay, Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze, Savunma Bakanı Yardımcısı Lela Çikovani, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Giorgi Matiaşvili, üst düzey Gürcü askeri yetkililer, siyasetçiler, büyükelçiler, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile Türk iş adamları ve diğer davetliler katıldı.

Program, saygı duruşunun ardından İstiklal ve Gürcistan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının aktarıldığı programda konuşma yapan Büyükelçi Orbay, yoğun katılım için davetlilere teşekkür etti.

Herkesin bayramını kutladığını ifade eden Orbay, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını kaydetti.

Konuşmasında Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin önemine de vurgu yapan Orbay, "Türkiye olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini, Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonunu destekliyoruz." dedi.

Büyük Zafer'in 101. yılının kutlandığı programın sonunda davetlilere Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri ikram edildi.