Üye Girişi
Haberler
Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Joe Biden'dan ateşkes sonrası ilk açıklama!
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı

Gürcistan'da 3 Saatlik Grev ile AB'ye Katılım Protestosu

Gürcistan'da 3 Saatlik Grev ile AB'ye Katılım Protestosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da özel sektör çalışanları, hükümetin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini askıya almasını protesto etmek amacıyla 3 saatlik grev yaparak gösteriler düzenledi. 49 gündür süren protestolar, parlamentonun yeniden seçilmesi talebiyle devam ediyor.

Gürcistan'da bazı özel sektör çalışanları 3 saatlik grevle ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin askıya alınmasını protesto etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alması kararına karşı 28 Kasım 2024'te başlatılan gösteriler 49 gündür sürüyor.

Başkent Tiflis ve ülkenin farklı noktalarındaki bazı özel sektör çalışanları bugün yerel saat ile 15: 00'ten 18: 00'e kadar iş bırakarak hükümetin AB'ye yönelik kararını protesto etti.

Farklı sektörlerden çalışanlar gerçekleştirdikleri performanslarla hükümete parlamento seçimleri yenilemeye çağrısında bulundu.

Tiflis'in bazı semtlerinde göstericiler çalıştıkları iş yerlerinin kapısına çıkarak bayrak açtı ve "ben grevdeyim" yazılı pankartları taşıdı.

Akşam saatlerinde Şota Rustaveli caddesinde toplanan göstericiler, parlamento binasına kadar yürüyüş yaptı.

Grev yapanlar, ülke genelinde AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını askıya alan kararı protesto edip tutuklu yargılananların serbest bırakılmasını de talep etti.

Tiflis'teki gösteriler parlamento binasının önünde devam ediyor.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
img

Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik
img

Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay bilmecesi çözüldü!
img

İlk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru
Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.