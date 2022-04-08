Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Kramatorsk'taki saldırıya tepki Açıklaması - Haberler

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Kramatorsk'taki saldırıya tepki Açıklaması

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Kramatorsk'taki saldırıya tepki Açıklaması

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna yapılan saldırıyı kınayarak, "Kramatorsk'taki acımasız Rus vahşeti, insan haklarının ihlalidir.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna yapılan saldırıyı kınayarak, "Kramatorsk'taki acımasız Rus vahşeti, insan haklarının ihlalidir." dedi.

Zurabişvili, Twitter'den yaptığı paylaşımında Kramatorsk'taki saldırıyı bir "katliam" olarak nitelendirdi.

Saldırıyı kınayan Zurabişvili, "Tarif edilemez bir katliam olan Kramatorsk'taki acımasız Rus vahşeti, insan haklarının ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Zurabişvili, Ukrayna'da insanlığa karşı birçok suçun işlendiğini belirterek, "Bu tür şiddet insanlık tarihinde kara bir sayfa olarak kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

cumhurbaşkanı, Kramatorsk, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Haberler

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